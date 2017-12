Com 4 títulos em 5 anos, Márquez é um fenômeno dentro e fora da MotoGP

Mais jovem tetracampeão mundial da história da MotoGP, o espanhol Marc Márquez é uma máquina de fazer dinheiro. Aos 24 anos, ele recebe 12 milhões de euros (R$ 45,9 milhões) de salário da Honda por temporada, além de ter contratos publicitários com 16 empresas, entre elas Red Bull, Estrella Galicia, Danone, Allianz e Oakley.

Com quatro títulos nos últimos cinco anos, Marc Márquez é um verdadeiro fenômeno. Ele só não foi campeão em 2015, quando terminou na terceira colocação da classificação geral.

+ Repórteres da Globo se emocionam em despedida de Felipe Massa da F-1

+ Ela errou? Entenda por que Anitta não imitou a Vanusa na Fórmula 1

+ Siga o Fera no Twitter

Com o título conquistado neste domingo, 12, no GP de Valência, na Espanha, ele igualou as marcas dos britânicos Geoff Duke, John Surtees e Mike Hailwood e do americano Eddie Lawson. Alguns especialistas inclusive já apontam que não deve demorar muito para que ele supere os italianos Valentino Rossi, heptacampeão da MotoGP, e Giacomo Agostini, vencedor de oito Mundiais e recordista da categoria.

Com o tetracampeonato e um futuro promissor, a expectativa é de que Marc Márquez feche novos contratos publicitários nos próximos meses. Assim, também pode brigar em outro campeonato: o de esportista mais bem pago do mundo.