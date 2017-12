Com carro 'de brinquedo', Barrichello vira motorista de Uber por um dia

Dos autódromos do mundo para as ruas de São Paulo. Rubens Barrichello se une à marca de carrinhos em miniatura mais famosa do mundo, Hot Wheels, para uma ação exclusiva de emoção sem limites. O piloto se transforma em motorista para surpreender passageiros que solicitarem um veículo pela plataforma Uber durante um dia, na cidade de São Paulo.

Fã assumido de Hot Wheels, o piloto afirma estar realizando um sonho de criança. "Já corri em vários lugares diferentes... Mas dirigir um carrinho de brinquedo em tamanho real? Será minha primeira vez! Por isso, me aguardem pelas ruas de São Paulo. Não poderei acelerar como na F-1, mas quero surpreender os passageiros no meu dia de motorista parceiro da Uber", brincou o piloto vice-campeão de Fóemula 1.

Os usuários do aplicativo Uber que solicitarem uma viagem no dia 2 de outubro, dentro da grande São Paulo, poderão ser surpreendidos pela BMW Hot Wheels Uber com o Rubinho de motorista. Além dessa data especial com o piloto, o veículo circulará com o serviço da Uber pelas ruas de São Paulo entre os dias 27 de setembro e 12 de outubro e, em seguida, acelera para chegar em Curitiba, onde ficará entre os dias 14 e 22 de outubro.

Ao longo do trajeto, o Hot Wheels Uber disponibilizará para uso dos passageiros jaquetas, luvas e capacetes, para viverem uma experiência ao estilo Hot Wheels que poderá ser compartilhada com a hashtag oficial #HotWheelsEUber. A ação "Hot Wheels + Uber - Emoção Sem Limites" promete levar muita adrenalina para os pequenos e grandes fãs de Hot Wheels.

Para andar no carro Hot Wheels, o usuário deve entrar no aplicativo da Uber e solicitar a opção uberX. Estando disponível, a BMW M3 Hot Wheels Uber poderá pegar passageiros por meio do mecanismo surpresa em toda a cidade de São Paulo e Curitiba, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado e domingo, das 12h à 22h.