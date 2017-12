Comic Con Experience terá espaço dedicado a Ayrton Senna

O Comic Con Experience, o maior evento de cultura pop da América Latina, terá um espaço totalmente dedicado ao fera Ayrton Senna. A Truckvan, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, organizará uma carreta customizada nas cores do capacete do piloto. Nesse espaço haverá uma linha do tempo com fotos da sua história, oito troféus, sete capacetes e dois macacões, além de vídeos institucionais, loja oficial e ponto para tirar foto com réplica do capacete que fez história na Fórmula 1 .

O evento ocorre na São Paulo Expo do dia 1 ao 4 de dezembro.