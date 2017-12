Correio canadense lança selo especial de Ayrton Senna e outros quatro pilotos

A menos de um mês do Grande Prêmio do Canadá, a Canadá Post, estatal e principal empresa de correios do país, lançou cinco selos especiais em homenagem a pilotos que já venceram a prova no passado. Entre os homenageados estão os britânicos Sir Jackie Stewart e Lewis Hamilton, o canadense Gilles Villeneuve, alemão o Michael Schumacher e o brasileiro Ayrton Senna.

"Os cinco são heróis nacionais em seus países e lendas internacionais. Como um grupo, eles venceram 220 corridas, 17 delas no Canadá, conseguiram 216 poles, 339 pódios e 16 títulos mundiais de Fórmula 1", diz o comunicado oficial.

Ayrton Senna venceu o Grande Prêmio do Canadá em 1988 e 1990, as duas primeiras temporadas em que terminou como campeão mundial.

Os preços dos selos variam de 1.95 dólar canadense (R$ 4.43) na versão simples a 99.95 dólares canadenses (R$ 227.45) em uma edição emoldura de 37,46 cm de largura por 57,15 cm de altura. Os selos podem ser adquiridos aqui.