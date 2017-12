'Corrida maluca' reúne carros de mais de 80 anos no interior de São Paulo

Quem acompanha automobilismo, costuma gostar de ver toda a modernidade dos carros mais rápidos do mundo, com os melhores pilotos e tudo de mais tecnológico que as montadoras podem oferecer. Mas e se a corrida reunir apenas veículos com mais de 80 anos? Aí a diversão é garantida! E é nisso que aposta o "Pé na Tábua - Corrida de Calhambeque", que terá sua corrida de abertura na temporada entre os dias 10 e 12 de março em Franca, no interior de São Paulo.

Importante resgate histórico e cultural e tradição no calendário do "antigomobilismo" brasileiro, o evento, que chega à sua sétima edição, reúne entusiastas, colecionadores, ex-pilotos e famílias de diversos estados brasileiros e é aberto para quem quiser participar, desde que para isso você tenha um veículo octogenário na garagem, ou seja, fabricado até 1936. É um verdadeiro desfile de carros históricos, como o Rolls Royce Phanton, de 1926 e o Ford Roadster, de 1932. Nelson Piquet, tricampeão mundial da Fórmula 1, está entre os convidados que já confirmaram presença.

"A cidade de Franca, mais uma vez abre a nossa temporada do Pé na Tábua com a Corrida de Calhambeque e, logo em seguida, vamos para outras duas edições realizadas em Barra Bonita. Para nós é sempre motivo de prazer poder começar com o pé direito reunindo tantas pessoas interessantes com seus carros fantásticos. Será um final de semana memorável e o visitante certamente vai lembrar-se do evento durante todo o ano de 2017”, diz o organizador do PNT, Tiago Songa, que em 2017 deseja atrair ainda mais público do que as edições anteriores. Ficou curioso? Então aproveite, pois a entrada é gratuita. Para quem deseja ainda mais e quer participar do evento com seu carro antigo, é só se inscrever no site www.penatabua.com.