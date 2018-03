Crianças conhecem os pilotos da Stock Car e vibram com o ronco do V8

O sambódromo de Santos foi palco para um desfile diferente nesta segunda-feira. O local recebeu os pilotos da Stock Car e o carro utilizado pela equipe hexacampeã.

Na plateia, cerca de 300 crianças conheceram de perto o v8 Stock Car e os pilotos Daniel Serra, Ricardo Maurício e Max Wilson. "Foi um momento muito especial, ficamos muito felizes com essa iniciativa", comentou Daniel, atual campeão da competição.

As crianças vibraram com o ronco do carro e formaram um amontoado de vozes, risos e gritos enquanto acompanhavam de perto as manobras. Além disso, também participaram de uma palestra, ganharam bonés, autógrafos e posaram para fotos. "É muito bacana contar com esse carinho. Poder retribuir de alguma forma com esse carinho nos fortalece e dá sentido à nossa profissão", disse Max Wilson.

O evento foi realizado em parceria com a Secretaria de Educação, apoio da Guarda Municipal, Fundação Pró-Esporte, Subprefeitura da Zona Noroeste e Companhia de Engenharia de Tráfego. Vale lembrar que a primeira etapa da temporada 2018 acontece no próximo sábado, 10 de março, em Interlagos.