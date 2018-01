Curtindo aposentadoria nos EUA, Felipe Massa encontra Alonso, Senna e Nasr

Depois de dar adeus à Fórmula 1 na temporada de 2017, Felipe Massa continua perto do automobilismo. Nesta sexta-feira, o brasileiro divulgou fotos mostrando que estava conferindo de perto os treinos para as 24h de Daytona, nos Estados Unidos.

Nas imagens, Massa aparece ao lado de Fernando Alonso, Felipe Nasr, Bruno Senna, entre outros. O grupo de amigos do piloto está em preparação para a prova marcada para os dias 27 e 28 de janeiro.

Após a aposentadoria, Massa chegou a revelar alguns dos seus próximos passos na carreira. O brasileiro falou sobre a sua participação na corrida de duplas da Stock Car, os planos na Fórmula E e sua estreia no cargo de dirigente da FIA. Em dezembro do ano passado ele foi eleito presidente do Conselho Internacional de Kart da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

Veja as publicações:

Irmãozinho @bsennaofficial Uma publicação compartilhada por Felipe Massa (@massafelipe19) em 5 de Jan, 2018 às 10:36 PST

Legal encontrar o amigo @heliocastroneves Uma publicação compartilhada por Felipe Massa (@massafelipe19) em 5 de Jan, 2018 às 10:37 PST