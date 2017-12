Desfile de Ferraris vai esquentar o clima para o GP Brasil de F1

Um encontro de Ferraris com um desfile até o Autódromo de Interlagos, no próximo sábado, vai esquentar o clima para o GP do Brasil de Formula 1.

A ação inédita no Brasil, em comemoração aos 70 anos da Ferrari, contará com aproximadamente 100 modelos, de diferentes cores e anos. Desde o mais clássico, F50 e único no Brasil, até o mais atual, o 812 Super Fast, que tem lançamento no país programado para o esta quinta-feira. O novo modelo será a grande atração do encontro.

O desfile partirá do show room da Ferrari, na Av. Brasil, 1769, (que terá um trecho interditado para o evento) e cumprirá o seguinte trajeto: Rua Colômbia - Avenida Europa - Ponte Cidade Jardim - Marginal Pinheiros - Nações Unidas - Av Interlagos.

Ao chegar ao Autódromo, as Ferraris desfilarão pelo circuito durante 40 minutos e alguns clientes do Banco Santander, patrocinador global da Scuderia Ferrari, poderão pegar carona em algumas máquinas. O desfile terá a parceria da Via Italia (importadora ficial da Ferrari no Brasil).

Toda a verba da venda de inscrições aos participantes será direcionada ao Instituto Helena Florisbal, que promove assistência social gratuita para crianças carentes, portadores de deficiências mentais e físicas, câncer e outras enfermidades.