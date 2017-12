Di Grassi corneta transmissão de Le Mans da FOX e é retrucado ao vivo

Neste final de semana foi realizada 85ª edição das 24 Horas de Le Mans, uma das três principais corridas do automobilismo mundial. No Brasil, a prova foi transmitida pela FOX Sports, com a narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Rodrigo Mattar.

Durante uma das entradas ao vivo da prova, o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, que disputa a Fórmula E e que foi vetado da corrida por uma fratura na fíbula, sofrida durante uma partida de futebol na Inglaterra, publicou a seguinte mensagem em sua conta no Twitter: "Assistindo LeMans na FOX Sports. Transmissão com pouco conhecimento técnico. Fico a disposição de vocês para qualquer pergunta!"

Assistindo #LeMans na #lemansfoxsports. Transmissão com pouco conhecimento técnico. Fico a disposição de vcs para qualquer pergunta! — LUCAS DI GRASSI (@LucasdiGrassi) 17 de junho de 2017

A maioria dos usuários que respondeu ao tweet, criticou a postura de Di Grassi. Também se mostraram contrários à posição do piloto Flávio Gomes, jornalista da própria FOX Sports, e Bruno Vicaria, ambos em seus blogs no site Grande Prêmio, do portal UOL.

A dupla da FOX Sports também rebateu Di Grassi, e tudo isso ao vivo. Hamilton afirmou que Mattar tinha crédito "porque se prepara, é profissional para isso". "Você não vai jogar bola antes da principal prova que vai disputar. Por isso você está aqui trabalhando. Se você só jogasse bola, estava com a perna quebrada e não estava disputando ou transmitindo a prova", completou. Mattar ainda completou, dizendo que "só de pesquisa, foram 12 dias".