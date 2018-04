Dia da Mentira: Hamilton anuncia que vai correr pela MotoGP e não engana fãs

Lewis Hamilton aproveitou o primeiro de abril, considerado o dia da mentira, para anunciar que vai correr na temporada 2018 da Moto GP. Mas, se o piloto pensa que convenceu os fãs, está enganado.

+ Dudu, filho de Rubens Barrichello, estreia na Fórmula 4 nos EUA

+ Conheça os capacetes de todos os pilotos da temporada 2018 da F-1

+ Depois de capotar oito vezes, piloto da Copa Porsche diz que tem apenas olho roxo

Em sua publicação nas redes sociais Hamilton tentou convencer os fãs com fotos ao lado de uma foto e a legenda: "Após pensar muito, eu estou de mudança para as duas rodas. Feliz Páscoa, pessoal".

Os internautas comentaram o recado de Hamilton com ironia e risos. "Não me assuste, campeão", "isso é dia da mentira", "é tão óbvio que isso não é verdade", "fiquei surpreso", "eu acredito", escreveram os fãs do piloto.

Sobrou até para a Mercedes, que reagiu: "Nós receberemos você no próximo ano". Vale lembrar que o atual contrato do piloto inglês com a Mercedes vence no fim do ano e ambas as partes ainda não anunciaram a renovação.