Dirigente da Fórmula E diz que 'seria fantástico' contar com Felipe Massa

Sondado para assumir um carro de Fórmula E, a categoria dos monopostos totalmente elétricos, desde que se aposentou da Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa ganhou elogios de Alejandro Agag, CEO da F-E. Agag deu entrevista ao portal Torcedores.com na qual declarou que "seria fantástico" contar com Massa pilotando.

"É um grande piloto, uma figura mundial e um grande amigo", afirmou Agag, na véspera do E-Prix do Chile, que acontece em Santiago, neste sábado, a partir de 17h de Brasília. O circuito de 2,5 km, nas ruas da capital chilena, vai abrigar as 37 voltas da prova.

No ano passado, Massa já pilotou um carro da equipe Jaguar, da F-E, dizendo que foi "completamente diferente" de tudo que conhecia, que o estilo de pilotagem requeria aprendizado.

Massa disse ainda, na ocasião, que se divertiu muito com a experiência. Posteriormente, o piloto afirmou que desejaria competir em uma categoria diferente, na qual pudesse ter um bom carro e lutar por vitórias em provas e até pelo campeonato.

Apesar dos elogios do CEO da categoria, a negociação com o piloto é feita, segundo Agag, diretamente com as equipes. O nome do alemão Nico Rosberg, campeão da F-1 em 2016, também aparece na "bolsa de apostas" para pilotar na Fórmula-E.