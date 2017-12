'Disfarçado' de 'Relâmpago McQueen', piloto faz a pole na Nascar

Quem já assistiu "Carros", um dos grandes sucessos recentes da Pixar, certamente conhece "Relâmpago McQueen", personagem principal do filme que é um verdadeiro campeão de velocidade. Kyle Larson deve ter se inspirado nisso para adotar as cores do personagem tanto em seu carro como em seu macacão. Resultado: ele foi o mais rápido nos treinos da Nascar.

Brincadeiras à parte, é claro que o piloto não fez isso apenas para se inspirar. Ele deve ter sido muito bem pago por isso, mas não significa que não deu sorte, já que ele superou nomes como Martin Truex Jr, Kevin Harvick e Kyle Busch para largar na frente na corrida em Michigan, nos Estados Unidos.