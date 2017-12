Dono do Facebook faz 'aula' de pilotagem com estrela da Nascar

Um dos homens mais ricos e importantes da atualidade, Mark Zuckerberg, criador e dono do Facebook, viveu um dia de grandes emoções no início desta semana. O "gênio" se encontrou com Dale Earnhardt Jr, piloto de Nascar e fez uma espécie de aula particular antes de se aventurar na pilotagem.

"Foi incrível! Acho que provavelmente existam milhões de pessoas que morreriam para fazer o que acabei de fazer", disse Zuckerberg, logo após dar algumas voltas no circuito oval de Charlotte pilotando o carro de mais de 750 cavalos de potência e que é uma grande mania nos Estados Unidos.

O empresário ainda agradeceu a oportunidade de aprender um pouco com Earnhardt Jr, vencedor de 26 etapas na Nascar e um dos grandes ídolos do esporte.