Ela errou? Entenda por que Anitta não imitou a Vanusa na Fórmula 1

Quem acompanhou o GP do Brasil da Fórmula 1, neste domingo, 12, deve ter percebido que a cantora Anitta não cantou o hino nacional à risca. No entanto, o erro não chegou a ser realmente um erro, mas uma adaptação da música a pedido da organização do campeonato.

Após cantar a maioria da primeira parte do hino, a carioca usou o final da segunda parte para encerrar apresentação. Sendo assim, antes de entoar a partir de "Gigante pela própria natureza (...)", ela emendou "Mas, se ergues à justiça a clava forte (...)".

+ Para ter Neymar, Real trocaria Kroos e Bale, além de quantia em dinheiro

+ Anitta canta hino nacional na F-1 e fala sobre relação com Hamilton

+ Barrichello fala sobre Brasil fora da F-1: 'Agora é hora de curtir uma fossa'

+ Siga o Fera no Twitter

Antes de se apresentar na pista do Autódromo de Interlagos, durante o evento de um patrocinador ao lado do apresentador Marcelo Tas, Anitta já havia avisado que faria esta modificação. "Vai ter uma 'mudadinha' pra ficar mais curto, mas está tudo certo", disse.

O pedido para encurtar o hino nacional é comum na Fórmula 1, bem como em outros eventos esportivos internacionais. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, a melodia do hino brasileiro era encerrada na metade. Isso, contudo, não impedia da torcida da casa entoá-lo até o final à capela.