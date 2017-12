Em 1991, Senna e sua McLaren foram desafiados por um Honda e um Porsche

Então bicampeão mundial, Ayrton Senna participou de um desafio curioso no circuito de Estoril, em Portugal, no início do ano de 1991. O brasileiro, pilotando uma McLaren MP4/5B, carro utilizado na temporada da Fórmula 1 do ano anterior, apostou uma corrida contra um Honda Concerto e um Porsche Turbo.

O primeiro carro a largar é o Honda, guiado por Gareth Rees, piloto que se sagrou campeão da Formula 2 britânica em 1996. O sedã esportivo, equipado com motor 1.6 com 130 cv, tem velocidade máxima de 110 mph (177 km/h) e consegue ir de 0 mph a 60 mph (95 km/h) em cerca de 10 segundos.

Após 20 segundos, quem dispara é o Porsche Turbo, pilotado por Allan McNish, que se tornaria tricampeão das 24 Horas de Le Mans, em 1998, 2008 e 2013. O motor do carro alemão é de 3.6 L, com 380 cv de potência, que pode acelerar de 0 mph a 60 mph (95 km/h) em menos de cinco segundos e chegar à velocidade máxima de 160 mph (257 km/h).

Senna finalmente parte 1min15seg depois do Concerto. O carro da McLaren, que à época era tricampeã de construtores nas temporadas 1988, 1989 e 1990, possui motor Honda V10 de 3.5 L.

Assim que o brasileiro chega ao final da primeira reta, os dois oponentes já estão quase na metade do caminho. Passados três quartos da pista, o Porsche já consegue ver o Honda Concerto à sua frente. Mas, na última curva, ao mesmo tempo que McNish supera Rees, Senna ultrapassa os dois rivais de uma vez e chega primeiro que ambos.

"Tudo passa muito rápido em carro de Fórmula 1. E depois de apenas andar com carros comuns por três meses e, por mais velozes que possam ser, há uma enorme diferença e você apenas se dá conta quando você dirige (um F-1) de novo. Mesmo que tenha dirigido carros de Fórmula 1 por um bom tempo. É especial quando você realmente pilota", comentou o brasileiro ao final da gravação.