Em corrida de moto, piloto tem fratura na perna após atropelamento; assista

Um acidente fraturou a perna do piloto Danilo Berto, do Superbike Brasil, no último domingo, 4, segundo informações divulgadas pelo portal Globoesporte. No momento da largada, a moto de Danilo empinou, ele caiu na pista e foi atingido na perna por uma motocicleta enquanto tentava fugir para o muro. Ele declarou que "Deus o guardou" de mais uma, já que o acidente poderia ter sido bem pior.

"Graças a Deus eu tirei para o muro, e ele tirou para o meio da pista. Na hora, pensei em ficar parado, mas achei que parado poderia ser pior, eu poderia pegar uma moto em cheio. Estava perto do muro e quis correr. Ainda bem que meu reflexo foi igual ao dele, mas ficou o pé para fora", explicou Danilo.

O piloto disse que o acidente foi causado porque ele não estava acostumado a moto que usava e falhou na largada. "Foi infelicidade, erro meu. Não estou acostumado com a moto e quis usar o controle de largada. Largava normal, como largo sempre, soltei de uma vez, e deu no que deu. Dos males, o menor. Deus me guardou de mais uma", comentou.

Danilo Berto foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na última noite de domingo e passará por cirurgias para reconstruir a perna.