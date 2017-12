Em entrevista, Massa revela maior mágoa durante carreira na Fórmula 1

Em entrevista ao UOL Esporte, publicada nesta quarta-feira, o piloto Felipe Massa revelou que o momento que mais o decepcionou em toda sua carreira na Fórmula 1 foi o acidente proposital causado por Nelsinho Piquet no GP de Cingapura de 2008. "Foi uma coisa que não é do esporte", declarou o brasileiro.

Na ocasião, Massa estava somente um ponto atrás de Lewis Hamilton no campeonato. Em Cingapura, o brasileiro, que havia largado na pole position, mantinha boa vantagem na ponta quando Piquet bateu de forma premeditada, obrigando a entrada do Safety Car e favorecendo o então companheiro de Renault, Fernando Alonso. Com o carro de segurança na pista, Massa foi para um pit-stop e demorou para voltar à corrida devido a um erro da equipe da Ferrari, que o liberou antes do término do reabastecimento. Com o atraso, Felipe não conseguiu sequer pontuar na prova, enquanto Hamilton foi terceiro e abriu sete pontos na tabela. Alonso, benefeciado por Piquet, foi o vencedor do GP.

Massa e seu pai desconfiavam da batida de Piquet, mas a confirmação de que o acidente fora planejado chegou apenas no ano seguinte, sem condições de apelação ou protesto. Em 2008, Hamilton conquistou seu primeiro título da Fórmula 1 e Massa foi o vice pela diferença mínima.

"A maior mágoa foi quando fiquei sabendo do que tinha acontecido, ainda mais em um campeonato em que eu estava disputando e no qual qualquer detalhe fazia diferença. Tanto, que no final eu acabei um ponto atrás. Foi uma mágoa muito grande", acrescentou Massa.

O atual piloto do Williams contou que perguntou a Nelsinho se o incidente realmente havia sido premeditado, mas ele negou. Massa não culpa Piquet pela perda do título de 2008, e até recebeu um pedido de desculpas do colega, no entanto a relação entre os dois não voltou ao que era antes.