Em Mônaco, Renault comemora 40 anos de F-1 com 1º carro e Prost

Para iniciar as comemorações do 40º aniversário de estreia da Renault na Fórmula 1, a equipe francesa colocou nas ruas do Principado de Mônaco, nesta sexta-feira, dois dos mais icônicos carros já fabricados pela montadora.

Um deles foi o RS01, o primeiro feito pela marca para a principal divisão do automobilismo. Este, aliás, foi o primeiro carro da história da Fórmula 1 a contar com um turbocompressor. O modelo foi guiado por Jean-Pierre Jabouille, justamente o piloto que fez a estreia da Renault na categoria, no Grande Prêmio de Silverstone, em 1977.

O segundo carro apresentado foi o RE40, o primeiro da escuderia a ser fabricado em fibra de carbono. Em Mônaco, ele foi pilotado pelo tetracampeão mundial Alain Prost, que usou um modelo semelhante em 1983. Naquela temporada, o francês conseguiu quatro vitórias com o carro, mas perdeu o título para o brasileiro Nelson Piquet, que pilotava pela Brabham. À época, o francês conseguiu quatro vitórias com o carro, mas ficou atrás do brasileiro Nelson Piquet na disputa pelo campeonato.