EMOÇÃO: Assista, de dentro do carro, volta mais rápida da história do GP de Mônaco

Kimi Raikkonen fez história neste sábado. O finlandês da Ferrari, com o tempo de 1min12s178, fez a volta mais rápida da história de Mônaco. A Fórmula 1, para "comemorar", divulgou o vídeo gravado pela câmera onboard de toda a volta.

Além de toda a emoção de sentir o carro andando a mais de 300 km/h, fica ainda mais legal por ser em Mônaco, grande prêmio mais charmoso da categoria e com curvas bastante fechadas. No vídeo, dá a nítida impressão algumas vezes que o carro vai se chocar com o muro.

Assista aqui.