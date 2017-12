Equipe de F-1 responde ex-piloto que criticou carro rosa e o 'trolla' com Hello Kitty

A equipe de Fórmula 1 Sahara Force India, que apresentou a pintura de seus carros na cor rosa para a disputa do Campeonato de 2017 e foi, depois disso, ironizada pelo ex-piloto, o alemão Nico Hulkenberg, resolveu dar o troco na internet e "trollar" o agora contratado da Renault.

Nico, que publicou em seu Twitter uma foto do carro acompanhada da frase "finalmente, entenderam porque saí", para polemizar com as cores excêntricas do carro, também foi "homenageado" com um post no Twiiter oficial da própria equipe.

Hoje, a escuderia postou uma foto do piloto ao lado de uma Hello Kitty de pelúcia com a frase: "Mas, Hulkenberg, nós pensamos que você simplesmente AMASSE coisinhas rosas adoráveis!". O tuíte foi acompanhado de uma série de coraçõezinhos.

O alemão não voltou a responder a provocação. Confira: