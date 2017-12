Equipe de Massa levará fãs para dormir ao lado de carros de Fórmula 1

Em parceria com a Airbnb, a Williams decidiu inovar. A escuderia inglesa criou uma promoção que levará fãs de Fórmula 1 a passarem uma noite ao lado dos carros pilotados pelo canadense Lance Stroll e pelo brasileiro Felipe Massa.

A premiação será feita no dia 25 de julho, na semana do Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra e levará algumas pessoas a dormirem dentro dos boxes da equipe, em uma cama personalizada, ao lado dos dois veículos FW40. "Normalmente, na noite anterior às corridas, eu costumo tentar dormir o máximo possível. Seria fantástico dormir aqui. Eu vou ter muita inveja de quem ganhar, queria poder eu mesmo dormir aqui com os carros", disse o empolgado Felipe Massa, que ainda levará os fãs para fazer um tour guiado pelo circuito.

Embora seja atraente, a promoção não é para todo mundo. Para participar, é preciso ter mais de 25 anos e morar em países como Bélgica, Itália, Alemanha, Rússia, Espanha e Inglaterra. Caso preencha esses requisitos, é preciso escrever "o que você ama sobre corridas" e porque deve ser escolhido para passar a noite dentro da garagem da Williams.