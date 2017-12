Equipe 'verde' do Sertões reverte carbono produzido na plantação de árvores

Em meio a muitos veículos acelerando fundo, que, enquanto encantam ao mostrar toda sua potência, acabam prejudicando o meio ambiente por causa da emissão de gases causadas pela queima de combustível, uma equipe chama atenção no Rally dos Sertões. Trata-se da Bianchini Rally, que pratica a compensação e a neutralização de carbono, sendo pioneira entre as competidoras a ter o selo Carbon Free.

Tudo nasceu em 2005, quando Fabrício Bianchini decidiu montar a sua própria equipe. Dois anos depois, com patrocínio do Grupo Infinity Bio Energy, juntamente com o piloto Marcos Finato, desenvolveram as primeiras motos de rali movidas a álcool no Brasil, adquirindo o selo pela primeira vez. "Em 2007, a equipe tinha várias questões ambientais, várias ações sociais para a gente fazer e uma delas era a neutralização de todo o carbono que a gente produzia. Eu fui atrás do selo Carbon Free, que é dado por uma ONG americana. Eles mandam um questionário para saber tudo que a gente gasta de combustível e todo o carbono que a gente coloca no meio ambiente, plantamos em árvore para compensar", explicou Bianchini, que já disputou o Sertões em 11 oportunidades pilotando motos, além de três participações com carros.

"Eu entrei esse ano com cerca de 100 árvores. Então eu comprei essas árvores, nativas de Mata Atlântica e eles vão cuidar por 20 anos", detalhou ele, que em 2017, diferentemente do que fez nos últimos anos, não participará como piloto, mas sim como chefe de equipe.

A ideia deu tão certo, que existem projetos para que ela seja adotada por todos os competidores do rali, o que, por enquanto, ainda esbarra em questões financeiras. Enquanto isso, a Bianchini Rally vai colhendo os frutos do exemplo, sendo eleita em duas oportunidades como a Melhor Equipe do Rally dos Sertões. Pela tradição e profissionalismo conquistados, o time trabalha com pilotos campeões do segmento duas rodas no Rally dos Sertões, Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e Baja.