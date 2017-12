Espanhola se torna a primeira mulher a vencer prova de motovelocidade

A espanhola Ana Carrasco fez história neste domingo ao se tornar a primeira mulher a vencer uma prova de motovelocidade em um campeonato mundial, ao levar a melhor na etapa de Portimão, em Portugal, do Mundial de Supersport 300.

Carrasco, de 20 anos, ficou toda a prova no pelotão de frente e completou a prova 53 milésimos à frente do italiano Alfonso Coppola, segundo colocado, e com 63 de vantagem sobre seu compatriota Marc García, que chegou em terceiro.

Após a vitória em Portimão, a sua sétima participação na categoria e antepenúltima etapa do campeonato, Carrasco ocupa a sétima posição na classificação geral, a 45 pontos de Coppola, que assumiu a liderança.

Além do feito deste domingo, em 2013 Carrasco estreou no Mundial de Moto3 e se tornou a mulher mais jovem a competir em uma prova de campeonato mundial.