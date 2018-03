ESPECIAL: Conheça os detalhes da Fórmula 1 para a temporada de 2018 

A temporada de 2018 da Fórmula 1 traz como atração principal a inédita disputa entre o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. Os pilotos são os dois primeiros tetracampeões a duelarem em um mesmo campeonato em busca do quinto título.

Uma das principais mudanças foi na Williams, com a saída de Felipe Massa e a estreia do russo Sergey Sirotkin. O campeonato não tem mais o GP da Malásia, mas passa a incluir o GP da França.