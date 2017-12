Ex-chefão da F1 é detonado por dono de equipe: 'ele espantava patrocinadores'

Sofrendo - como toda a categoria - com a falta de patrocinadores para a temporada deste ano, a direção da equipe de Fórmula 1 Force India detonou o ex-todo poderoso da velocidade Bernie Ecclestone, que foi afastado neste ano pela nova proprietária da categoria, a Liberty Medua.

Apesar de um excelente retrospecto no ano passado, quando fechou o campeonato de construtores em quarto lugar, a equipe viu as verbas diminuírem para este ano. A culpa, segundo Vijay Mallya, dono da Force India, é do ex-chefão Ecclestone.

À revista alemã Auto Motor und Sport, Mallya culpou uma declaração de Ecclestone de 2015, segundo a qual "a Fórmula 1 é uma porcaria".

"Se o chefe da Fórmula 1 diz publicamente que a categoria é uma porcaria, o que você espera?", perguntou. "Que patrocinador quer entrar em um negócio que fala assim sobre si mesmo? Bernie espantou muitos patrocinadores com seus comentários, e aqueles que vieram foram para os donos dos direitos comerciais".

Depois do desabafo, Mallya disse acreditar que "as coisas vão melhorar neste ano", com a abordagem da nova controladora da F-1.