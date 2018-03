Ex-Chelsea, técnico sofre acidente e anuncia saída do Rally Dakar

O técnico André Villas-Boas deixou o comando do Shanghai SIPG, da China, para participar da 40ª edição do Rally Dakar. Mas sua participação terminou antes do esperado. Na quarta etapa da corrida, ele bateu de frente para o chão após ganhar impulsão em uma duna, no deserto de San Juan de Marcona, no Peru. Após o acidente, Villas-Boas foi levado para um hospital onde foi submetido a exames. Algumas horas depois do incidente, o treinador foi às suas contas nas redes sociais para assegurar que ele e o copiloto Rúben Faria estavam bem de saúde. Mas que aventura tinha chegado ao fim. +Atual campeão nas motos, Sam Sunderland sofre queda e abandona o Rally Dakar

"Só para dizer a todos que eu e o Rúben Faria estamos bem e de volta ao acampamento em Bivouac. Nós saltamos uma duna e a parte da frente do carro bateu. Infelizmente o Dakar terminou para nós. Melhor sorte na próxima vez. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio", escreveu.