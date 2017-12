Ex-presidente do Palmeiras 'voa' e vence prova de rali no interior

Considerado um dos melhores presidentes do Palmeiras na história por grande parte da torcida, Paulo Nobre está se dando bem desde que voltou a se dedicar ao rali, sua grande paixão. Neste último final de semana, o ex-dirigente venceu a etapa de Piraquara, no interior do Paraná, terceira do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade.

Competindo ao lado de Gabriel Morales, Nobre literalmente voou à bordo do "Palmeirinha", apelido de seu Mitsubishi Evo X, vencendo sete das 12 provas no final de semana, o que foi determinante para o triunfo.

A segunda colocação ficou com Claudio Rossi e Eduardo Tonial, 3min17s4 mais lentos que Nobre e Morales. Tiago Larossa e KZ Morales ficaram com a terceira posição.