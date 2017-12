F-1 faz amigo secreto e Hamilton dá presentes de aposentado a Massa

Os pilotos da Fórmula 1 participaram da tradicional brincadeira de amigo secreto de fim de ano. Em um vídeo divulgado pela organização, o presente que mais chamou a atenção foi o enviado por Lewis Hamilton, que tirou o brasileiro Felipe Massa.

Fazendo uma brincadeira com o fato de Massa ter anunciado sua aposentadoria, o inglês deu a Massa um livro sobre Previdência Social, um par de sandálias para idosos e um cachimbo.

"Eu usarei os presentes para aproveitar o tempo livre que terei em casa", falou o brasileiro, no vídeo feito sobre a brincadeira, após abrir os presentes. "Agora sim, estou totalmente pronto para a aposentadoria", brincou Massa, que deixou a F-1 após 15 anos na categoria.

Entre outros presentes que chamaram a atenção, Esteban Ocon deu a Lance Stroll com um macaco de pelúcia e uma banana. Já Max Verstappen presenteou Vallteri Bottas com uma lata de sardinhas. Stoffel Vandoorn, por sua vez, presenteou Romain Grosjean com um livro de receitas.

Massa tirou o dinamarquês Kevin Magnussen com um guia turístico da Rússia - em alusão ao fato de a seleção dinamarquesa ter se classificado para a Copa.

Assista: