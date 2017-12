F1 aposta nas redes sociais e anuncia abertura de canal no Snapchat

Após o sucesso de seus canais no Facebook, Twitter e Instagram, a Fórmula 1 se volta de vez para as redes sociais. A maior categoria do automobilismo vai inaugurar já neste fim de semana seu canal no Snapchat, por ocasião do GP da Grã Bretanha.

A parceria é uma forma de a F-1 tentar melhorar a presença nas "plataformas digitais", conforme detalha comunicado, que aponta para o oferecimento de diferentes perspectivas dos próximos GPs, a partir da postagem de vídeos e fotos.

"Foi mais um passo em expandir nossa estratégia de mídias sociais. Desde o começo, dissemos que queremos trabalhar com parceiros para aproximar os fãs do incrível show que é a F1, uma mistura fantástica de tecnologia e talento individual, e o Snap se encaixa nisso", disse Frank Arthofer, chefe da divisão digital da F1.

A categoria agora é administrada pelo Liberty Group, que é presidido pelo americano Chase Carey, e desde o início do ano vem tomando ações para aproximar o público e voltar a aumentar a popularidade, que caiu nos últimos anos.