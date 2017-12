Felipe Massa apresenta novo capacete com cores do Brasil e Cristo Redentor

O piloto Felipe Massa está empolgado para sua volta a Fórmula 1, após "aposentadoria" anunciada na temporada passada. Em sua conta no Twitter, Massa apresentou ao fãs o capacete que utilizará para guiar a Williams em 2017. O novo capacete tem as cores do Brasil e um desenho do Cristo Redentor na parte de cima, e será utilizado durante toda a temporada, já que o novo regulamento impede mudança de equipamento.

O início da principal categoria do automobilismo mundial está programado para dia 26 de março, no GP de Melbourne, na Austrália.