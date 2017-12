Felipe Massa ataca de DJ em festa do título inédito de Rosberg 

A temporada da Fórmula 1 terminou com o título inédito de Nico Rosberg, motivo de festa para o alemão, que não deixou passar em branco a noite de domingo. Junto com os outros pilotos da categoria, ele compareceu ao Amber Lounge, uma balada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para comemorar a vitória em grande estilo.

O festejo contou com uma atuação diferente do brasileiro Felipe Massa, que ao lado de Jenson Button, se arriscou em uma nova área e foi DJ em boa parte do evento. A noite também ficou marcada pela notável ausência de Lewis Hamilton, vice-campeão mundial e companheiro de equipe de Rosberg.