Felipe Massa corre contra personagens de Mario Kart nas ruas de Tóquio

Felipe Massa já está no Japão para o Grande Prêmio de Suzuka, que acontece no próximo domingo, 8. Mas antes, ele e seu companheiro de equipe Lance Stroll foram convidados pela emissora Sky Sports a participar de uma brincadeira. Os dois pilotos andaram pelas ruas de Tóquio com personagens do game Mario Kart.

Os dois pilotos estavam vestindo camisetas da Williams e disputaram uma corrida contra com os jornalistas fantasiados de Donkey Kong e Bowser, inimigos do Super Mario. As imagens foram publicadas pelo brasileiro em seu Instagram.

Na Fórmula 1, a disputa continua aberta. O alemão Sebastian Vettel ainda acredita no título da temporada, apesar de estar 34 pontos atrás do inglês Lewis Hamilton, que soma 281 pontos. Felipe Massa é o 11° com 33 pontos e seu companheiro de equipe Lance Stroll vem logo atrás com 32.