FeranoSertões #2 - Rali já começa dando exemplo de companheirismo de pilotos

Acabou a espera! Começou o Rally dos Sertões 2017. E com muita emoção, com direito a acidentes, ultrapassagens, problemas de motor e muita superação por parte dos quase 300 inscritos. Logo pela manhã, ainda em Goiânia, veio a primeira surpresa do dia. Eu achei que os veículos já sairiam de dentro do autódromo da cidade acelerando fundo, mas na verdade os participantes tinham que conduzir por cerca de 200 km pela estrada até chegar ao trecho cronometrado, onde realmente "o bicho pega".

Neste trecho, eu tive o prazer de ir acompanhado de Du Sachs, diretor do Rally dos Sertões, que foi me explicando inúmeros causos ao longo do caminho até chegar ao ponto de largada. Eu descobri, entre outras coisas, que, caso um piloto ou navegador sinta alguma necessidade fisiológica (número um), para não perder tempo, ele faz dentro do macacão mesmo. Confesso que entendi o motivo, mas não escondo que achei um pouco nojento.

Voltando ao rali, finalmente chegamos ao local de largada, onde tive a oportunidade de acompanhar o início de prova dos carros, última categoria a competir no dia. Obviamente, fiquei todo empoeirado novamente, mas também descobri uma das histórias mais legais até agora no Rally dos Sertões. Os pilotos Eduardo Tadashi Shiga e Josemar Ferro se acidentaram em um local ainda no início do trajeto, provavelmente o mais crítico, já que outros pilotos também bateram lá. Enquanto o primeiro não se machucou, mas teve sérios danos em sua moto, com o segundo foi o contrário e, enquanto sua moto ficou praticamente intacta, ele machucou a mão, o tirando de ação no rali logo no primeiro dia.

Apesar de serem concorrentes, um não pensou duas vezes em ajudar o outro. Então Shiga assumiu o comando da moto de Ferro, que foi para a garupa e os dois conseguiram voltar ao local da largada, onde puderam receber os primeiros atendimentos médicos. As imagens foram flagradas pelo fotógrafo Vinícius Ferraz, posicionado perto dali. É muito bom ver que, em esporte de alto nível, ainda há quem não seja egoísta e se disponha a ajudar o companheiro de profissão.

Depois disso, ainda com Du Sachs, viemos para Goianésia, primeira parada do Rally dos Sertões e foi um verdadeiro barato passear pela área dos boxes enquanto os veículos começavam a chegar, ainda com os pilotos com a adrenalina em alta. Mesmo que o resultado não fosse dos melhores, os membros da equipe vibravam, em uma tentativa de motivar os competidores.

É isso por hoje, mas amanhã tem muito mais e o destino é Santa Terezinha de Goiás. Até lá!