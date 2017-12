FeranoSertões #8 - Nem acabou, mas já estou com saudades do rali

Chegou ao fim o Rally dos Sertões e, também, uma das maiores experiências da minha vida. Ao longo da última semana, percorremos 3.300 km atrás de histórias e causos para contar e explicar um pouquinho do que é o maior rali do Brasil.

Passamos alguns perrengues, sustos, dormimos pouco e ficamos bons períodos sem comer. Mas, por outro lado, demos muira risada, fizemos amizades e conhecemos histórias de superação dignas de um bom livro. Tudo isso no trajeto entre Goiânia e Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde essa aventura terminou.

Antes de tudo acabar, eu e uma outra equipe que trabalhava na cobertura decidimos desfrutar das últimas horas de rali e acordamos bem cedo neste sábado, pois gostaríamos de registrar o último nascer do sol do Sertões 2017. Saindo de Aquidauana, procuramos um ponto estratégico no caminho até a bela cidade sul-matogrossense.

Passado o momento, todos nós já praticamente não aguentávamos mais de curiosidade de saber quem seriam os grandes campeões do rali e fomos para o local da chegada da prova especial. Lá, as famílias e equipes já aguardavam os vencedores Jean Azevedo (motos), Diogo Zonaro (quadriciclo), Bruno Varela e João Henrique Arena (UTV) e Cristian Baumgart e Beco Andreotti (carros). Teve champanhe, muitas fotos, aplausos e comemoração não só para os campeões, mas para todos os que completavam a prova.

Depois, todos eles finalmente chegaram a Bonito, onde puderam comemorar o feito alcançado em uma rampa estrategicamente preparada para que os competidores fossem saudados pela população e os prêmios fossem entregues. Passada a cerimônia, era hora de festejar com os mecânicos e equipes com churrasco e muita cerveja para todos os envolvidos.

No período da noite, ainda rolou um show de encerramento, onde, finalmente, todos puderam relaxar e aproveitar um pouco a cidade de Bonito antes de retomar a rotina.

Da minha parte, só tenho que agradecer a organização do Rally dos Sertões, representados por Sabrina Proença e Du Sachs, aos jornalistas que me acompanharam em grande parte da jornada, seja em deslocamento ou então nas salas de imprensa, com destaque para Nilton Valentim, Carol Yada, Jackson Pinheiro e Vitor Sendra, além do cômido motorista Dalger, que dirigiu por mais de 4.000 km ao longo desses dias e estava sempre de bom humor. Tudo isso sem falar de Cláudia Ribeiro e Ricardo Ribeiro, da Vipcomm, que me proporcionaram essa experiência incrível.

A viagem nem chegou ao fim ainda, mas a saudade já está batendo de toda essa rotina cansativa, mas ao mesmo tempo prazeirosa. Será que no ano que vem eu vou participar de tudo isso novamente? Espero que sim!