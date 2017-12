FeranoSertões #1 - Dia de classificação, gincana e muita poeira em Goiânia

Efetivamente, o Rally dos Sertões ainda não começou, mas o sábado foi de muita ação (e poeira) aqui em Goiânia. De manhã, aconteceu o prólogo, uma espécie de treino de classificação para definir o grid de largada de cada uma das categorias do rali.

Eu, que nunca tinha acompanhado nada parecido, fiquei bem empolgado com a velocidade que os veículos passavam pelo público e a forma com que esses caras fazem as curvas. Não sei se sou um pouco louco, mas até mesmo os acidentes eram legais. PS: Não, eu não sou um sanguinário. Os acidentes desta sexta foram apenas derrapadas, batidas leves e até mesmo um capotamento, mas nada aconteceu com nenhum dos pilotos.

Porém, nem tudo "são flores". Ao mesmo tempo em que me animava em ver os carros, motos, quadriciclos e UTVs passando, meu corpo ia sendo consumido pela poeira. Muitas vezes, era impossível abrir o olho logo na sequência a um veículo passar do meu lado. Minha roupa, então, ficou em estado deplorável. A camiseta que era vermelha, ficou totalmente marrom. Isso sem falar do meu tênis (como vocês podem ver na foto)...

Depois do bastante divertido prólogo, foi hora de voltar ao Autódromo de Goiânia para acompanhar a Corrida Insana, uma espécie de gincana. Confesso que, enquanto assistia, na minha cabeça acreditava que estava vendo a "Olimpíada do Faustão"... Alguém se lembra?

Para fechar o dia, foi hora de desfile, com os veículos que a partir de amanhã começam a correr os 3.300 km até Bonito, no Mato Grosso do Sul, fazendo uma largada para o público, com direito a muitos fogos de artifício. Foi tudo fictício, mas animou bastante a galera.

Agora chegou a hora, pessoal. Neste domingo, partimos para Goianésia, primeiro ponto de parada do Rally dos Sertões. Até lá!