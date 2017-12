FeranoSertões: repórter acompanhará o maior rali do Brasil; entenda

Com menos de um ano de vida, o FERA se consolida cada vez mais como um grande veículo esportivo da internet. Com uma base de fãs que acaba de chegar a 150 mil no Facebook, além de muitos outros espalhados por outras redes sociais, o Portal tem investido em coberturas do interesse do nosso público.

Já acompanhamos eventos de Neymar Jr's Five, uma clínica promovida por Cairo Santos, único brasileiro que atua na NFL, competições de e-Sports, entre muitas outras entrevistas. Dessa vez, porém, teremos a oportunidade de acompanhar o Rally dos Sertões, o maior da modalidade em solo nacional.

Nosso repórter passará sete dias acompanhando todos os passos dos pilotos, que farão um trajeto de 3.300 km de Goiânia até Bonito, passando por inúmeras cidades do centro-oeste brasileiro.

Além de reportagens, vídeos e muito conteúdo exclusivo, a partir de sábado, teremos uma espécie de diário, onde os fãs de automobilismo e até mesmo quem não conhece, mas tem interesse pela área, saberão um pouco mais sobre o rali, os problemas enfrentados por pilotos e equipes, a estrutura e muito mais. Os textos serão publicados sempre no período da noite, ao fim de cada dia de competição. Fique ligado!