Ferrari e pilotos brasileiros parabenizam Schumacher por seus 48 anos

Michael Schumacher, que completa 48 anos de idade nesta terça-feira, recebeu mensagens de apoio da Ferrari e de ex-companheiros de equipe. O twitter oficial da escuderia italiana, lembrou do aniversário e postou a hashtag continue lutando Michael. O ex-piloto de Fórmula 1 está há três anos se recuperando de um acidente de esqui e pouco se sabe do estado de saúde do alemão.

Felipe Massa desejou parabéns em sua conta no Instagram. "Feliz aniversário meu irmão. Continue lutando! Muitas saudades! Que te ilumine e te de muita força. Fé", escreveu o brasileiro junto a uma foto dos dois pilotos nos tempos da Ferrari.

Rubens Barrichello, que teve alguns momentos complicados com o Schumacher durante sua passagem pela Ferrari, também parabenizou o alemão: "Feliz aniversário... todos nós sentimos sua falta #forzashumi", escreveu.

Happy birthday my brother miss you so much !! Keep fighting. ❤ feliz aniversário meu irmão . Continue lutando! Muitas saudades! Que te ilumine e te de muita força . Fé @michaelschumacher @mickschumacher