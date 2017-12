Ferrari em que Schumacher foi tetracampeão será leiloada por mais de R$ 10 mi

Você pode ser o novo dono da Ferrari F2011, carro pilotado por ninguém menos do que Michael Schmacher na temporada de 2001 da Formula 1, e com o qual o alemão conquistou seu tetracampeonato, naquele ano. A máquina vai a leilão no próximo dia 16 de novembro, em Nova York, como parte das comemorações da escuderia em seu 70º aniversário.

Mas caso tenha se interssado, você precisará, claro, ser milionário. O lance inicial parte de US$ 4 milhões (cerca de R$ 12,2 milhões), mas o valor que deve chegar "à estratosfera" se justifica: o carro virá funcionando, ajustado e pronto para ser usado em eventos clássicos de F-1.

Além disso, caso queira, o comprador poderá deixar a máquina guardada na sede da escuderia, em Maranello. A Ferrari ficará responsável pelo transporte do carro e pela manutenção, sempre que o dono quiser dar um passeio.

Segundo informações da própria Ferrari, o F2001, com o qual Schumacher conquistou nove vitórias em 2001, tem o chassis de número 211 e é equipado com um motor V10 de 3 litros e tem 840 cv de potência.