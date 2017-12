Ferraris desfilam em Interlagos para homenagear 70 anos da marca italiana

Antes do treino de classificação do Grande Prêmio de Fórmula 1, dezenas de Ferraris de diversos modelos e cores desfilaram pelo Autódromo de Interlagos neste sábado, 11. A ação inédita no Brasil foi realizada em comemoração aos 70 anos da marca italiana, com a presença de clássicos como o F50, único no Brasil e o 812 Super Fast, modelo que acaba de chegar no país.

Eventos semelhantes ocorreram em outras cidades, como em Maranello, cidade sede da fabricante. A carreata com 500 veículos da marca saiu de Milão com destino ao circuito de Fiorano, cuja dona é a Ferrari. Em São Paulo, o desfile saiu do show room da Ferrari, na Av. Brasil em direção ao autódromo. Cada um dos participantes doaram R$ 2.500, toda a verba foi direcionada ao Instituto Helena Florisbal, que promove assistência social gratuita para crianças carentes, portadores de deficiências mentais e físicas, câncer e outras enfermidades.

"A Ferrari tem comemorado os 70 anos em todo o mundo e decidimos fazer o mesmo aqui em Interlagos. Contamos com a ajuda da organização do GP para fazer o desfile 1 hora antes do GP, o que foi inédito", disse Francisco Longo, fundador da Via Italia, grupo que representa oficialmente as marcas Ferrari e Maseratti no Brasil e um dos organizadores do desfile.

"Foi sensacional andar aqui em Interlagos, principalmente por ser antes do treino. Já tinha andando em outros eventos da Ferrari e cheguei a rodar. A gente acha que sabe dirigir, mas na pista é diferente", disse Diego Gulla, dono de uma 550 Maranello.