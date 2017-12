Filho de Schumacher homenageia pai pilotando carro do título de 1994

Antes do início do Grande Prêmio da Bélgica, realizado no último domingo, 27, Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1, dirigiu a Benetton B194, modelo com o qual seu pai faturou o título mundial de 1994. A homenagem marcou também os 25 anos do primeiro triunfo do alemão em uma corrida da categoria, obtido justamente no GP da Bélgica, em 30 de agosto de 1992.

Mick utilizou um capacete feito especialmente para esta ocasião. Metade do casco era pintado com as cores do capacete de Michael e a outra metade com o desenho do próprio Mick. "Foi emocionante. Há muita história aqui e para meu pai”, disse entrevista à à BBC.

Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica e agora o piloto da Mercedes está a apenas sete pontos do líder da temporada, o alemão Sebastian Vettel, segundo colocado da prova. Antes da corrida, Hamilton conquistou a 68º pole position de sua carreira, igualando o recorde absoluto na história da Fórmula 1, que pertencia a Michael Schumacher.