Fim do uso das 'grid girls' na Fórmula 1 abre polêmica sobre feminismo

A Fórmula 1 anunciou o fim do uso das "grid girls" nesta quarta-feira. A novidade sobre a abolição desfile, que foi um elemento básico dos GPs por décadas, gerou uma grande polêmica sobre feminismo nas redes sociais.

Após assumir o controle da Fórmula 1, a Liberty Media decidiu criar uma série de mudanças para se aproximar dos fãs da categoria. Sobre a nova decisão a empresa explica: "Sentimos que esse costume não está de acordo com os valores da nossa marca e claramente está em desacordo com as normas da sociedade moderna. Não acreditamos que a prática seja apropriada ou relevante para a Fórmula 1 e seus fãs, antigos e novos, em todo o mundo", disse o gerente de operações comerciais, Sean Bratches.

Com a novidade, os internautas não pouparam comentários e muitos participaram de debates. Em sua maioria, os fãs não aprovam a decisão e afirmam que "muitas mulheres vão perder seus empregos para atender o feminismo".

"Não estou feliz com a saída das grid girls, elas estão ali porque fazem parte do espetáculo e na F1 as modelos estão ali porque é a profissão delas", "mais uma vitória da minoria chata, barulhenta (e muito bem financiada) em sua ânsia de plastificar o mundo", "as 'grid girls' perdem seu emprego na Fórmula 1. Essa é mais uma prova do bem que o feminismo faz às mulheres e do quanto as feministas amam mulheres jovens e bonitas. Para que esse tipo de coisa continue acontecendo, apoie você também o feminismo", escreveram alguns dos internautas.

A prática já não acontecerá a partir do início do próximo campeonato da Fórmula 1, previsto para começar em 25 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Veja a repercussão:

pra falar a verdade eu não estou feliz com a saída das grid girls, elas estão ali porque fazem parte do “espetáculo” e na f1 as modelos estão ali porque é a profissão delas além do que não são vulgar ou e se apresentam de acordo com a cultura do país — KAROLINA (@krolpedroni) 31 de janeiro de 2018

Infelizmente em 2018 as grid girls serão aposentadas na F1. pic.twitter.com/lQzZ3Y587G — Diego Souza (@omachoalpha) 31 de janeiro de 2018

Fórmula 1 não terá mais Grid Girls. Mais uma vitória da minoria chata, barulhenta (e muito bem financiada) em sua ânsia de plastificar o mundo. — Rodrigo Bier (@rodrigolbier) 31 de janeiro de 2018

Mais uma vitória do feminismo. As grid girls perdem seu emprego na Fórmula 1. Essa é mais uma prova do bem que o feminismo faz às mulheres e do quanto as feministas amam mulheres jovens e bonitas. Para que esse tipo de coisa continue acontecendo, apoie você também o feminismo. — Ego Carioca (@egocarioca) 31 de janeiro de 2018

de verdade galera o problema não está nas grid girls e sim nos cabeças de gasolinas que se acham machões superiores ao seu sexo oposto — KAROLINA (@krolpedroni) 31 de janeiro de 2018

Quem deve estar triste com o fim das grid girls é a @Motorsport_br , que adora fazer post com as fotos das grid girls às segundas-feiras... — F1 Fanático (@of1fanatico) 31 de janeiro de 2018

O fim das grid girls não irá fazer com que garotas que vão a autódromos sozinhas, como eu, deixem de sofrer com caras inconvenientes. Infelizmente isso está enraizado na cultura do automobilismo. #F1 #GridGirls — Beatriz Rosenburg (@BiaRosenburg) 31 de janeiro de 2018

"Fórmula 1 não terá ‘grid girls’ nas suas provas em 2018" Mais uma conquista do feminismo, desempregando jovens mulheres. Próximo passo deve ser conseguir a demissão das assistentes de palco. ???????????? — Si vis pacem, ???? (@ROCOS70) 31 de janeiro de 2018

A nova imagem para as grid girls na formula 1 e no mundo automobilístico nas grelhas de partida. pic.twitter.com/rbjbdyIU2z — Marco Costa (@cece10b6f6df4fb) 31 de janeiro de 2018

Que idiotice retirar as grid girls da @F1 tendo como justificativa ''conceitos sociais modernos''. Muitas conseguem ali seu primeiro emprego ou divulgação na área. É um grande evento, transmitido e visto por milhões no mundo e creio que quem perde são elas mesmo. — Deivison (@DeivisonMatos) 31 de janeiro de 2018

A F1 acabou com grid girls... Parabéns as feministas que acabaram com o emprego dessas meninas. Que bosta de mundo chato ! — Bruno Urso ?? ???? ?? (@brursu) 31 de janeiro de 2018

Já tinham tirado um pouco do prazer da fórmula 1 quando reduziram drasticamente aquele somzão do motor ... agora tiraram até o emprego das grid girls. — Henrique Martins (@Matias_HMS) 31 de janeiro de 2018

Com o fim das grid girls na fórmula 1 e cada vez mais impugnando as vagas de trabalho das mulheres que usam de sua beleza pra ganhar a vida, o feminismo logo terá que acolher mulheres desempregadas e depressivas com problemas de autoestima por serem bonitas. — She plays mind games (@lorylamb) 31 de janeiro de 2018

Já pararam para pensar que mulheres perderão empregos e existem mulheres que sonham em ser "Grid Girls".Para atender o feminismo por causa do "machismo",fazem praticar o machismo excluindo uma minoria. — Caramujo foi embora (@ZestorvaoBorges) 31 de janeiro de 2018

Não sabia que as grid girls eram escravas! Juravam que estavam lá por vontade própria! — Frederico Marinho (@soufrederico) 31 de janeiro de 2018