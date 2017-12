Fórmula 1 fica rosa nos EUA em campanha contra o câncer de mama

No Grande Prêmio dos Estados Unidos, que ocorre no dia 22, a Fórmula 1 entrará na luta contra o câncer de mama. O Circuito das Américas, em Austin, foi pintado exclusivamente para a campanha. Faixas no asfalto, nos boxes, partes da arquibancada e até a torre de observação do local farão alusão ao Outubro Rosa.

Já a Pirelli, fornecedora dos pneus da categoria, substituirá o roxo das laterais dos compostos ultramacios. Segundo a empresa italiana, o objetivo é, além de lembrar da importância da causa, fazer com que no final de semana da corrida as pessoas também "pensem rosa".

Ready for our closeup. Uma publicação compartilhada por Circuit of The Americas (@cota_official) em Out 12, 2017 às 1:24 PDT

A iniciativa, chamada #DriveForTheCure, foi lançada pela Liberty Media, controladora da marca Fórmula 1, em apoio à organização Susan G. Komen, que desde a década de 1980 luta para combater o câncer de mama patrocinando pesquisas por todo o mundo. O Outubro Rosa é uma campanha global de alerta e prevenção a esse tipo de câncer.

O mundial de Fórmula 1 está na reta final. Faltando apenas quatro corridas, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, lidera o campeonato com 306 pontos - 59 à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, que tem 247.