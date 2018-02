Fórmula 1 lança própria plataforma de streaming com treinos e provas ao vivo

A Fórmula 1 anunciou, nesta terça-feira o lançamento da F1 TV, uma plataforma própria de streaming a partir da qual os fãs poderão assistir ao conteúdo que desejarem - treinos e provas ao vivo, com comentários em diversos idiomas. Inicialmente, o sistema não estará disponível no Brasil.

Além disso, a novidade, que poderá ser assinada por valores de US$ 8 a US$ 12 ao mês, dará acesso exclusivo aos assinantes a todas as 20 câmeras de bordo dos pilotos, durante as provas. O telespectador, assim, poderá "se sentar" ao lado do piloto favorito e correr com ele, e controlar a transmissão da maneira que desejar.

Segundo o anúncio feito pela F1, os assinantes poderão escolher o conteúdo que eles visualizam, como e quando eles irão acessar, com comentários disponíveis em mais de 20 idiomas. Além das provas, treinos, etapas qualificatórias e corridas, entrevistas coletivas e conversas com pilotos serão transmitidas na plataforma.

A F1 TV vai transmitir ainda provas e treinos da Formula 2, GP3 Series, Porsche Supercup, entre outras categorias. Inicialmente, a plataforma de streaming será lançada para a Alemanha, França, EUA, México, Bélgica, Áustria, Hungria e alguns países da América Latina, antes de ser veiculada em apps específicos nos sistemas iOS (Apple) e Android.

Veja o teaser da novidade: