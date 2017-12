Fórmula E duela contra guepardo para alertar sobre aquecimento global

Um carro da Fórmula E, único do automobilismo movido 100% a eletricidade, disputou uma corrida contra um guepardo, animal terrestre mais rápido do mundo e uma das espécies ameaçadas de extinção.

O guepardo e o carro da Fórmula E, que alcançam velocidades de 0 a 100km/h em aproximadamente três segundos, estiveram lado a lado em uma pista na África do Sul. Mas o objetivo da corrida é bem mais nobre do que saber quem vence esse duelo. O vídeo foi realizado para chamar a atenção para os efeitos desastrosos das mudanças climáticas e o perigo que representa para o habitat natural de animais selvagens.

No próximo fim de semana, em Hong Kong, começa a quarta temporada da história da categoria, que já tem dois brasileiros campeões: Nelsinho Piquet no torneio inaugural, em 2014-2015, e Lucas di Grassi, que levantou a taça em julho deste ano depois de uma recuperação sensacional no campeonato.