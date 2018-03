Gamers desafiam pilotos da Fórmula E em simulador. Quem leva a melhor?

As etapas da Fórmula E, categoria de carros elétricos, levam para cada cidade um embate inusitado. Pouco antes da largada, alguns pilotos são selecionados para participarem de uma disputa no simulador com fãs de video game, escolhidos entre influenciadores digitais e pessoas que se destacam na disputa de competições da modalidade. Todos são desafiados a buscar no jogo a melhor volta possível.

+ Técnicos da Copa que já foram figurinhas

+ Convocado, Taison não marca há seis meses

+ Alemanha convoca oito jogadores do 7 a 1 para amistoso

Durante o fim de semana, na etapa de Punta del Este, no Uruguai, novamente o desafio foi realizado. E como em outras oportunidades, os pilotos profissionais dominaram o teste. Os competidores bateram com facilidade os gamers, ao demonstrarem no simulador técnicas de freada e conhecimento específico sobre cada ponto dos circuitos virtuais, que tenta reproduzir as pistas existentes no calendário.

A reportagem também testou o simulador, mas, claro, sem o confronto direto com pilotos. Quem se interessa pela brincadeira vive situações parecidas à realidade, como um banco e volante parecidos ao de um carro e pedais. Para os novatos, o simulador representa um grande desafio, principalmente para aprender o momento certo das freadas.

* O repórter viaja à convite da organização da Fórmula E