Hamilton apaga todas as fotos do Instagram após polêmica; veja

Com 7,5 milhões de seguidores no Instagram, Lewis Hamilton sempre foi ativo nas redes sociais, mas parece que algo mudou. Quem entrar no perfil do piloto neste sábado, não encontrará nenhum publicação. Isto porque, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 zerou a sua conta apagando todas as fotos.

A decisão de Hamilton aconteceu logo após uma polêmica. O inglês recebeu duras críticas depois divulgar um vídeo de seu sobrinho de apenas quatro anos usando um vestido. Na publicação, ele aparece questionando a criança. "Por que você está usando um vestido de princesa? Foi isso o que você ganhou de Natal? (a criança acena que sim). Por que você pediu por um vestido de princesa de Natal? Meninos não usam vestidos de princesa".

A atitude do piloto gerou repercussão e foi considerada machista. Hamilton ainda publicou um vídeo pedindo desculpas aos fãs.

No Instagram, foram mais de três mil publicações deletadas, mas a conta continua ativa.

