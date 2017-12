Hamilton é tetracampeão, mas Verstappen é quem agita a Fórmula 1

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso somam 11 títulos mundiais na Fórmula 1. Mas o piloto que agita a principal categoria do automobilismo é o holandês Max Verstappen.

Filho do ex-piloto Jos Vertappen, o garoto, de 20 anos, é muito melhor do que foi o pai. Seu talento despertou o interesse das equipes logo aos 17 anos de idade, o que causou mudanças até no regulamento da competição.

Em ação, o jovem justificou sua presença ao lado dos maiores talentos do automobilismo. Com Vertappen na pista, os fãs da F-1 podem ter certeza de que a prova, onde quer que esteja sendo disputada, terá grandes ultrapassagens, toques nos adversários e freadas além do limite.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que teve de “segurar” o ímpeto Verstappen durante o GP do México. A liderança veio logo na primeira curva, com a ultrapassagem sobre a Ferrari de Vettel. Daí para frente foi preciso administrar o desempenho do piloto até o fim das 71 voltas.

“O grande desafio foi de segurá-lo. Ele tinha boa vantagem e podia diminuir o ritmo, , disse Horner. “Acho que ele começou a ficar entediado. Ele ficou frustrado porque não conseguia ainda mais devagar. Ele adora disputas roda a roda."

Em 58 GPs, Verstappen já conseguiu três vitórias - na Espanha, em 2016, e na Malásia, em 2017 - 11 pódios, 401 pontos. Mas também colecionou lambanças, ao se chocar com a maioria dos adversários.

Ao seu lado, Verstappen tem a aprovação da maioria dos fãs da F-1. Com ele na pista, não tem prova monótona.