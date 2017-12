O piloto Lewis Hamilton vai homenagear Ayrton Senna no GP do Brasil que vai ocorrer em Interlagos, São Paulo, neste fim de semana.

O inglês vai usar um capacete customizado inspirado no de Senna. Ele divulgou a novidade em sua conta pessoal do Facebook.

“Confiram o design do meu capacete especial para o GP do Brasil. Inspirado no meu ídolo, Ayrton Senna, e no Brasil. Eu amo aqui, é um lugar tão especial para correr”, escreveu.

A F1 também divulgou a homenagem em seu perfil oficial: