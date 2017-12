Hamilton iguala poles de Schumacher, chora e faz homenagem no Twitter

O treino de classificação para a definição do grid do GP da Bélgica, em Spa-Francochamps, terminou com Lewis Hamilton conquistando a 68º pole position de sua carreira, igualando o recorde absoluto na história da Fórmula 1, que pertence a Michael Schumacher.

Após o feito, o inglês da Mercedes chegou a chorar, ao receber felicitações da família de Schumacher e disse que o momento era "surreal". Depois, ele postou uma foto em seu Instagram para homenagear o alemão:

Michael, I am honoured to have raced alongside you. To equal your pole position record is a dream come true. I pray for you and your family all the time. - LH #KeepFightingMichael #Inspiration Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton) em Ago 26, 2017 às 7:34 PDT

"É um feito incrível que ele conseguiu e estou muito orgulhoso de estar lá com ele. Rezo por Michael e sua família o tempo todo. Tive o privilégio de correr com ele desde os dias de kart em Kerpen até nas pistas de F1, sempre o admirei e ainda o faço hoje. Estou honrado de estar lá em cima com ele nas poles, mas ele ainda será um dos melhores de todos os tempos", escreveu Hamilton na legenda.

O Twitter oficial da F-1 também homenageou os dois campeões. Confira: