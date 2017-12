Hamilton posta foto treinando muay thai e anima fãs para 'luta' contra Vettel

O piloto inglês da Mercedes Lewis Hamilton postou uma foto em seu Instagram na qual aparece lutando muay thai, e seus seguidores logo se animaram para que ele convide o rival alemão da Ferrari Sebastian Vettel para uma luta "de verdade", após a polêmica no GP do Azerbaijão, no fim de semana.

Os seguidores de Hamilton no Instagram perguntaram ao piloto se ele se preparava para “lutar” contra Vettel. "Se preparando para falar com o Vettel? rsrs", postou um seguidor. "Está pronto para vencer o Vettel?", brincou outro. “Hamilton vs Vettel será o co-evento da luta entre McGregor vs Mayweather", afirmou outro, em alusão ao combate do século entre o boxeador e o campeão do UFC.

No domingo, os dois pilotos, que disputam a liderança do mundial de F1 ponto a ponto, se desentenderam na pista, após uma suposta freada de Hamilton que fez com que Vettel, que vinha atrás, batesse levemente em sua traseira. Irritado, o alemão emparelhou e jogou o carro de propósito contra a Mercedes do inglês.

Vettel acabou punido e depois do incidente, inclusive, Hamilton disse que o alemão deveria "provar que é homem fora do carro, cara a cara". O fato acabou até mesmo motivando uma casa de apostas a sugerir que uma luta ocorresse entre os dois.

Confira o post original:

PUSH! #hardworkpaysoff #TeamLH Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton) em Jun 29, 2017 às 4:44 PDT

Relembre, em vídeo, o incidente entre Hamilton e Vettel no fim de semana: